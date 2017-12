Guga ganha o tri como o mais simpático Pelo menos no prêmio de jogador mais simpático do torneio, Gustavo Kuerten já igualou seu recorde de títulos em Roland Garros. Ele foi eleito pela terceira vez como o ganhador do troféu Orange, dado aos tenistas com melhor relação com a imprensa e, a partir deste ano, escolhido também pelo público. É que a partir de 2004, os votos foram dados também pelos torcedores, com Guga disputando a liderança com tenistas franceses como Arnaud Clement. O oposto - O troféu Limão, que é muitas vezes o que mais interessa, ficou com o argentino David Nalbandian.