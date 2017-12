Guga ignora desprezo dos americanos Número 1 do tênis mundial, cabeça-de-chave número 1 do US Open, Gustavo Kuerten ainda enfrenta uma certa resistência na imprensa dos Estados Unidos. Repercutiu muito uma reportagem da revista Time, em que as irmãs Williams estão na capa e revela que os norte-americanos estão agora muito mais interessados no tênis feminino, e pouca importância dão para o atual líder do ranking mundial. Guga deu de ombros para esta história. Disse que acha normal a badalação em torno das irmãs Venus e Serena Williams, embora Andre Agassi e Pete Sampras ainda estejam em grandes competições e outros novos nomes estejam surgindo, como o de Andy Roddick. "Se fosse no Brasil é claro que eu é quem estaria na capa da revista", ironizou o tenista brasileiro. "Acho que é melhor mesmo os norte-americanos se interessarem pelo baseball, pois é um esporte que sempre ganham." Guga acha mesmo difícil para os norte-americanos aplaudirem com entusiasmo um número 1 vindo do Brasil. Especialmente um tenista como ele, que jamais conseguiu um título do US Open e tem sim maior prestígio na Europa. "Nunca passei das quartas-de-final aqui no US Open", disse. "Mas sei que estou pronto para ir longe este ano e aí sim talvez a situação mude." O clima de xenofobia e hostilidade com os líderes do ranking não norte-americanos pegou também a número 1 do tênis feminino, a suíça Martina Hingis, que foi descrita como a "rainha da boca suja", por suas declarações contra as irmãs Williams. Hingis, que passou por mais uma rodada com facilidade, ao marcar 6/0 e 6/2 em Lina Krasnoroutskaya, disse que sua resposta deve vir na quadra. "Vim aqui para jogar tênis e não para ficar dando respostas a estas insinuações", revelou Hingis. "Sempre tive um relacionamento bastante profissional com as irmãs Williams e isso é o que importa."