Guga incentiva equipe em Bogotá Ainda em recuperação da cirurgia no quadril, Gustavo Kuerten está acompanhando com interesse o confronto do Brasil com a Colômbia pela Copa Davis. Diz estar telefonando todos os dias para os jogadores e torcendo muito para a equipe brasileira voltar ao Grupo Mundial. "Conversei por telefone e achei o pessoal bastante animado e unido", disse Guga. "Fiquei muito contente em poder ver a equipe principal jogando novamente a Davis." Guga confirmou que seu retorno ao circuito será mesmo em 4 de abril no ATP Tour de Valência, na Espanha, e depois segue para o Masters Series de Monte Carlo. O tenista deixou claro ainda seu desejo de voltar a integrar o time brasileiro da Davis, depois de ter comandado o boicote dos principais jogadores no ano passado.