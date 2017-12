Guga inclui o Chile no calendário de 2004 O tenista Gustavo Kuerten voltou a incluir o Chile em seu calendário. Em 2000, ano que terminou como número 1 do mundo, Guga venceu em Santiago em simples e duplas ? ao lado de outro brasileiro, Antônio Prieto. Larri Passos, seu técnico, diz que sempre quiseram voltar, mas a proximidade da data com jogos da Copa Davis era um impedimento. O campeonato de 2004 será na semana de 9 de fevereiro. E as partidas da Davis de 9 a 11 de abril. O primeiro torneio será o ATP de Auckland, quando defenderá o título em quadra dura. Depois segue no mesmo piso para o Aberto da Austrália, primeira competição do Grand Slam. Em seguida embarca para o Chile, para jogar em saibro, e depois para o ATP da Costa do Sauípe, também em saibro, na semana de 23 de fevereiro. Na seqüência, vai para os Estados Unidos, jogar em Indian Wells e Miami, em quadra dura. Joga a Copa Davis, contra o vencedor de Paraguai e Venezuela, e embarca para a Europa para a série de torneios em piso de saibro: Masters Series de Montecarlo, Roma e Hamburgo e Roland Garros. E termina o primeiro semestre em Wimbledon, em piso de grama. Guga está treinando em piso de saibro em Camboriú ?porque ele precisa melhorar nesse tipo de piso?, como disse o técnico Larri Passos. Fica no saibro duas semanas e depois passará para a quadra dura. ?Estamos fazendo uma preparação boa na parte física e vamos começar o ano como em 2003. Mas o básico é continuar o trabalho que temos feito e dando preferência para os torneios onde eu tenho jogado bem?, disse Guga. O tenista está terminando a temporada em 16º lugar do ranking mundial. Conquistou dois títulos ? Auckland e São Petersburgo ? e ganhou US$ 768 mil na temporada. Na carreira profissional iniciada em 1995, são US$ 14 milhões, com 19 títulos de simples e oito em duplas. Em 2003, ele ganhou 41 partidas e perdeu 21. Em duplas, ganhou sete e perdeu 10. SARETTA - O tenista número 2 do País e 45º do ranking começa o ano com o Aberto de São Paulo, challenger disputado em quadra dura no Parque Villa-Lobos, na semana de 5 de janeiro. Depois jogará o Aberto da Austrália, os ATPs de Viña del Mar, Buenos Aires, Costa do Sauípe e Acapulco, os Masters Series de Indian Wells e Miami e a Copa Davis. As datas seguintes ainda dependem de confirmação, mas é certo que jogará em Roland Garros, a partir de 24 de maio.