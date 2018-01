Guga inicia corrida pelo tetra O tenista brasileiro Gustavo Kuerten começa nesta segunda-feira, por volta das 7 horas (horário de Brasília) sua corrida em busca do quarto título do tradicional torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada. O adversário de Guga na primeira rodada será o suíço Ivo Heuberger, número 116º do ranking. Em entrevista ao jornal francês L?Equipe, Guga afirmou que, após três conquistas, chegar às quartas-de-final ou às semifinais seria muito pouco. Por isso, o sonho é o quarto título. Ao mesmo tempo, o número 7 do ranking mundial sabe que o período que ficou parado por causa da cirurgia no quadril, sofrida em 26 de fevereiro, o deixa em desvantagem física para aguentar as prováveis maratonas de cinco sets. De bom humor, Guga disse que a seleção brasileira de futebol tem mais chance de ganhar a Copa do Mundo do que ele ser campeão em Roland Garros. Para ele, o espanhol Juan Carlos Ferrero e o norte-americano Andre Agassi são os favoritos para vencer o Aberto da França. Outros dois brasileiros estarão em quadras francesas nesta segunda-feira. Por volta das 6 horas, André Sá terá pela frente o número 1 do mundo, o autraliano Lleyton Hewitt. Mais tarde, às 10 horas, Fernando Meligeni encara o francês Nicolas Escude. Flávio Saretta só joga nesta terça-feira, diante do checo Olivier Marach. Entre os favoritos, Pete Sampras e Yevgeny Kafelnikov entram em quadra. No feminino, Monica Seles, Kim Clijsters e Venus Williams estarão em ação.