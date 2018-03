Guga inicia desafio em Roma Gustavo Kuerten já está em quadra para seu desafio diante do argentino Franco Squillari, em jogo que vale uma vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Roma. Esta partida estava inicialmente programada para quinta-feira, mas teve de ser adiada por causa das chuvas. Agora, o dia amanheceu em melhores condições, permitindo a realização da partida. A rodada desta sexta-feira em Roma promete ser agitada. Afinal, se Guga passar pelo argentino Franco Squillari terá de voltar à quadra à tarde para outro jogo, diante do vencedor da partida entre o espanhol Alex Corretja e o australiano Lleyton Hewitt. A partida de Corretja e Hewitt foi interrompida também na quinta-feira, quando o tenista espanhol tinha vantagem de 7/6 (7/2) e 4 a 3 será disputada logo depois do jogo de Guga x Squillari. Guga saiu sacando (Squillari ganhou o sorteio e preferiu receber) e o brasileiro começou com 1 a 0.