Guga inicia nova fase da recuperação Gustavo Kuerten subiu mais um degrau na longa escada de sua recuperação física. Desde a cirurgia no quadril, realizada em 21 de setembro, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, o tenista vem cumprindo rigoroso programa de reabilitação. E inicia agora a terceira fase desse processo. Sempre acompanhado pelos médicos e fisioterapeutas, Guga aumentou uma sessão nos exercícios físicos, de duas para três vezes por semana. Além disso, o tratamento terá uma novidade: ele vai começar a simulação de golpes do tênis. Essa simulação ainda não é na quadra, com raquete e uma bolinha, como Guga certamente adoraria. São exercícios que buscam repetir o esforço do tenista durante uma partida e testam sua recuperação, assim como a sua força muscular e equilíbrio. Até o final do mês, o tenista fica no Brasil. Depois, volta aos Estados Unidos para novos exames e avaliações com o médico que o operou.