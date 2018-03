Guga inicia partida contra Max Mirnyi O tenista Gustavo Kurten, número 1 da ATP, iniciou às 13h32, contra o bielo-russo Max Mirnyi, a sua partida de estréia no Masters Series de Hamburgo, em busca do bicampeonato do torneio. Caso passe por Mirnyi, o brasileiro terá como adversário na segunda rodada, o sueco Thomas Johansson, que nesta terça-feira derrotou o alemão David Prinosil. O jogo está sendo transmitido pela SporTV.