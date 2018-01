Guga inicia série de 11 torneios Número 1 do mundo e numa situação cômoda, depois de aproveitar até o último título a temporada de quadras de saibro, Gustavo Kuerten inicia nesta quarta-feira em Los Angeles, por volta das 19 horas (horário de Brasília) uma série de 11 torneios em que estarão muitos pontos em jogo. A estréia na UCLA, diante do francês Michael Llodra, 114º do ranking mundial, será sem muitas pretensões, pelo fato de Guga estar apenas começando uma adaptação. Vai jogar para ver o que dá e vai a seguir em busca de novas conquistas. Até o final do ano estarão em jogo nestas 11 competições 4.850 pontos. Guga tem para defender 1.465, com o mais pesado para descontar mesmo no Masters Cup de Sydney, pois no ano passado acumulou 650 pontos neste torneio em Lisboa. Mas até lá, o brasileiro terá aberta as portas para manter a condição de número 1 do mundo. Em Los Angeles, Guga não defende pontos. Terá 225 em Montreal; 250 em Cincinnati; 250 em Indianápolis; 5 no US Open; 100 da Olimpíada; 75 no Masters de Stuttgart; 225 em Paris; e 650 em Sydney. Torneios como Hong Kong (40 pontos), Tóquio (60) e Lyon (55), que jogou no ano passado, não entram na conta pois são computados apenas as cinco melhores competições desta categoria (ATP Tours) e a média do brasileiro é superior. Os que fazem parte hoje em dia do cartel do brasileiro são Buenos Aires (200 pontos), Acapulco (250), Indianápolis (250), Stuttgart (250) e ainda 100 da Olimpíada de Sydney. A situação de Guga é muito boa. Se por um lado tem 100 para descontar da Olimpíada, terá novos torneios para compensar, como o da Costa do Saiupe, no Brasil, e o da Basiléia na Suíça, que não estavam no seu calendário ano passado. Além disso, tudo que fizer em competições como US Open - que perdeu na primeira rodada ano passado - será lucro. Também em Los Angeles, Guga não tem nada para defender. Mas por se tratar de um ATP Tour, precisará fazer mais de 100 pontos para entrar nas suas contas. Depois, a partir do dia 30, joga em Montreal, com 500 pontos em jogo e 35 para defender; vai para Cincinnati, 6 de agosto, 500 em jogo e 225 para descontar; 13 de agosto, Indianápolis, 250 em jogo e 250 para tirar fora; 27 de agosto, começa o US Open, com mil pontos para o campeão e Guga só tira cinco - neste caso é tudo lucro, pois por ser Grand Slam soma pontos, sem precisar fazer parte dos melhores, como em competições da série ATP Tour . O tenista brasileiro segue depois para a Costa do Sauipe, em 10 de setembro, com 175 pontos para o campeão e nada para defender. No dia 8 de outubro inicia as competições em ginásios fechados e superfície de carpete, em Lyon, com 250 pontos em jogo. Vai ainda para a Basiléia, em 22 de outubro, com 250 pontos ao campeão; joga em Paris, a partir de 29 de outubro e defende 225 das semifinais do ano passado; e só então terá um desafio muito grande, defendendo 650 pontos em Sydney, numa competição que dá 750 para o campeão invicto.