Guga inicia temporada contra sérvio em challenger chileno Com as esperanças renovadas depois de mais um período de treinamentos, Gustavo Kuerten faz sua estréia na temporada de 2007 contra o sérvio Boris Pashanski, por volta de 20 horas (horário de Brasília) desta terça-feira, pela primeira rodada do Challenger de Santiago, no Chile. O adversário, número 122 do mundo e cabeça-de-chave número 4, é o atual campeão do torneio. ?Acho legal já pegar um cara difícil na estréia. Essa é a realidade. Preciso tomar a iniciativa do jogo e lutar por uma vitória?, disse Guga, atualmente o número 1.078 do ranking mundial da ATP, que também participará da chave de duplas ao lado de Marcos Daniel. O brasileiro só conseguiu vaga na competição por ter sido convidado pelos organizadores. Depois de jogar o Challenger de Santiago, Guga continuará no Chile para a disputa do ATP de Viña del Mar. Após uma semana descanso por conta da disputa da Copa Davis - o Brasil só jogará em abril -, o tenista catarinense participará mais uma vez do Aberto do Brasil, na Costa do Sauípe (Bahia), e, em seguida, do ATP de Buenos Aires, na Argentina. Todos os torneios serão disputados no saibro, piso preferido do brasileiro.