Guga inicia temporada decisiva Chegou a hora da verdade para Gustavo Kuerten. Nesta terça-feira, ele estréia no Masters Series de Montecarlo, jogando diante do marroquino Younes El Ayanoui, em jogo que deve começar por volta das 10 horas (horário de Brasília), com transmissão pela SporTV. A partir de agora, Guga inicia uma série de torneios no seu terreno preferido, o saibro, e é neste período que mais precisa jogar bem para manter-se entre os líderes do ranking mundial. No saibro, Guga ganhou dez de seus 12 títulos, e neste piso já levantou os troféus de Buenos Aires e Acapulco, na atual temporada. Só a partir desta semana realmente inicia competições de alto nível técnico, em que encontrará seus maiores rivais, como, por exemplo, o russo Marat Safin ou o sueco Magnus Norman. Joga em Montecarlo e depois segue para o ATP Tour de Barcelona, os Masters Series de Roma e Hamburgo, com a temporada européia de saibro culminando com a disputa de Roland Garros, onde o brasileiro busca o tricampeonato. Nesta sua primeira partida em Montecarlo, Guga terá pela frente um tenista perigoso. Younes El Aynaoui é hoje o número 51 do ranking mundial e 72 da corrida dos campeões, mas no ano passado já chegou a ocupar a 15ª posição na chamada lista de entradas. Guga está preocupado. "Como já disse, o Younes é um adversário difícil, tem uma direita muito boa e saca forte", disse Guga. O técnico de Guga, Larri Passos tira um pouco o peso da responsabilidade de seu pupilo e avisa que há dias o tenista já vem treinando para esta partida. "Está em boa forma, pegando bem na bola e bastante animado." O jogo de Guga será o quarto da quadra central do Monte Carlo Country Club, que começa às 10 horas (5 horas de Brasília) com Tommy Haas (Alemanha) x Max Mirnyi (Bielo-rússia), seguido de Magnus Norman (Suécia) x Nicolas Escude (França); e Marat Safin (Rússia) x Arnaud Di Pasquale) (França). RODADA - Nos principais jogos da rodada de abertura em Montecarlo, o campeão do ano passado, o francês Cedric Pioline ganhou de David Prinosil (Alemanha) 6/2 e 6/1, enquanto a revelação russa Mikail Youshny surpreendeu o alemão Nicolas Kiefer por 6/3 e 6/0.