Guga inicia treinos em quadra rápida Depois de duas semanas de treinos em quadras de saibro, o tenista Gustavo Kuerten começou esta semana sua preparação no piso rápido - superfície onde vai atuar neste início de temporada. No dia 1º de janeiro, Guga viaja para a Nova Zelândia para disputar o ATP de Auckland - sua primeira competição no ano, que começa no dia seis. Guga disputa em seguida o Aberto da Austrália, a partir de 13 de janeiro. "Hoje em dia é bem mais tranqüilo para mim jogar em quadra rápida. É claro que é muito diferente do saibro, mas já não há mais mistério?, disse o tenista. ?Nos últimos anos, aprendi que cada torneio exige uma preparação específica?, argumentou. Em fevereiro ele integra a equipe brasileira que vai disputar a Suécia na Copa Davis, na primeira rodada do Grupo Mundial. A exemplo dos dois anteriores, este torneio também será disputado em quadra rápida.