Guga inicia treinos em Roland Garros Confirmado na liderança do ranking mundial por mais uma semana, Gustavo Kuerten inicia nesta quarta-feira os treinamentos em Roland Garros para a defesa do título do Aberto da França. Como cabeça-de-chave número 1 do torneio, pela primeira vez na carreira, Guga é um dos maiores favoritos para conquistar o tricampeonato da competição. O caminho de Guga em busca de mais um título promete ser difícil. Entre seus maiores rivais está o espanhol Juan Carlos Ferrero, que depois de perder a final do Masters Series de Hamburgo ameaça não participar de Roland Garros este ano, o que é muito pouco provável. "Se o torneio começasse hoje não iria jogar", disse Ferrero em Dusseldorf, onde teria de participar esta semana da Copa das Nações, um torneio por equipes promovido pela ATP. "Estou com uma contusão na virilha, senti uma forte dor no último set da final de Hamburgo, e vou esperar até quarta ou quinta feira para decidir se jogo ou não em Roland Garros." MELIGENI - Na lista divulgada nesta segunda feira pela Federação Francesa de Tênis, Fernando Meligeni também já está confirmado na chave principal de 128 jogadores de Roland Garros.