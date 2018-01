Guga intensifica rotina de treinos O dia começa cedo para Guga em Camboriú. Com ele nesta quinta-feira treinavam André Sá, Rodrigo Monte e os juvenis Hélio Steiner, Juliano Cirimbelli, Bruno Rosa, Alexandre Bonatto, além dos israelenses Andy Ram e Harel Levy. Outros três - Márcio Carlsson, Pedro Braga e Eduardo Bohrer - saíram para um torneio. Todos na academia cumprem uma rígida disciplina, que começa às 7h30, com o café-da-manhã, e entra pela rotina que termina às 20h, entre treinos físicos, técnicos, relaxamento na piscina e mais turnos de treinos físicos e técnicos. Qualquer deslize, como toalha molhada esquecida em cima da mesa, garrafa de água largada pela quadra, é pago com flexões de braços, conforme a "gravidade". Guga embarca em 1º de janeiro com Sá para Auckland, na Nova Zelândia, onde começa a temporada. Depois os dois jogarão o Aberto da Austrália e em seguida a primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, em Helsinborg, na Suécia. O nível técnico de Guga está tão avançado, segundo Larri, que ele vem pedindo para o jogador "aliviar" um pouco para não passar do ponto quando a temporada chegar. "Em dez minutos de treino, Bruno Rosa e Harel Levy deixaram sete bolas na rede. Guga não deixou nenhuma", elogia o técnico. Buraco - O ano foi difícil, afirma Larri. "Tirei esse moço do buraco", diz, relembrando o trabalho de motivação que fez depois que Guga passou pela artroscopia na bacia em fevereiro. Larri gosta de citar que usa recursos de neurolingüística para ajudar os jogadores. Não aponta um erro, mas mostra o que pode ser melhorado, se possível com sutileza. "Em Los Angeles, este ano, vi que o Paradorn Srichaphan (tenista tailandês) batia na bola com o corpo reto e me incomodei. Falei para ele: por que você não flexiona, afasta mais a perna esquerda e bate? Ele veio me agradecer. Depois, em Madri, ganhou do Guga. Mas não poderia deixar de ajudá-lo", diz o técnico. Larri "inventou" um instrumento para André Sá fazer alongamento com elástico amarrado a um "grip" (cabo) de raquete. Sá alonga e ao mesmo tempo melhora a empunhadura. Ele tinha problemas na munheca pela forma como pegava na raquete. São adaptações de quem aprendeu com tempos difíceis. "Hoje está tudo mais fácil. Já tivemos de sair da quadra de clubes em que não éramos sócios", diz Guga.