Guga intensifica treinos em Melbourne Empenhado em fazer uma boa campanha este ano no Aberto da Austrália, e superar pela primeira vez na sua carreira uma segunda rodada na competição, o tenista Gustavo Kuerten intensificou seus treinamentos nesta quinta-feira em Melbourne. Já melhor adaptado ao fuso horário (13 horas à frente em relação a Brasília), Guga sentiu-se bem disposto a fazer um treino mais exigente com o técnico Larri Passos. Ele espera até o início da próxima semana estar em condições de fazer uma boa estréia no seu primeiro torneio oficial da temporada. Enquanto Guga intensifica treinamentos, vários outros tenistas brasileiros já estiveram em ação em jogos oficiais em Melbourne. Só que dos quatro tenistas que disputam o qualifying do Aberto da Austrália, apenas um deles superou a primeira rodada: o gaúcho Marcos Daniel derrotou o norte-americano Jeff Morrison por 6/3, 2/6 e 6/4 e enfrenta na próxima rodada o cabeça-de-chave número 1 da competição, Irakli Labadze, da Geórgia. Em outros jogos, Daniel Melo perdeu para o francês Olivier Patience por 3/6, 6/3 e 6/4, enquanto Francisco Costa caiu diante de Patrick Kralert, da República Checa, por 1/6, 6/3 e 6/3. No feminino, a número 1 do Brasil, Joana Cortez, perdeu para a chinesa Su-Wu Hsietapor 6/4 e 6/2.