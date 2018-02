Guga intensifica treinos para a volta A duas semanas de seu retorno ao circuito da ATP -depois de seis meses afastado por causa da cirurgia no quadril -, Gustavo Kuerten passou a intensificar seu ritmo de treinamentos, como recomendou o seu médico Marc Philippon após examiná-lo semana passada em São Paulo. Guga começou a jogar sets com o tenista Bruno Rosa, em Florianópolis, e espera estar em forma para sua estréia no Torneio de Valência, na Espanha, a partir do dia 4 de abril. "Estou começando a jogar pontos e games nos treinos já num ritmo bem intenso de bate-bola", contou Guga, que embarca na próxima semana para a Espanha. Nesta última fase de recuperação, Guga está liberado para todo tipo de treinamento e seu médico o aconselhou, inclusive, a adotar um ritmo intenso para que supere as dores musculares, consideradas normais para quem ficou parado por tanto tempo. Segundo Marc Philippon, que analisou também as radiografias do tenista brasileiro, Guga estará em boas condições na sua volta, em Valência, e deverá estar em "excelente forma dentro de dez semanas", justamente quando se disputará o torneio de Roland Garros, na França.