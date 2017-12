Guga irá estrear contra qualifier Gustavo Kuerten vai estrear diante de um tenista vindo do qualifying no Masters Series de Paris Bercy, que será o seu último torneio oficial da temporada de 2002. Se por um lado, o fato de ter pela frente um qualifier garante a Guga um adversário não muito bem colocado no ranking mundial, por outro forçará o brasileiro a pegar um jogador que já vem embalado por vitórias no torneio de qualificação. Assim, só no domingo ele ficará sabendo com quem jogará na primeira rodada. No ano passado, Guga conquistou sua única vitória na temporada de torneios indoors da Europa justamente no Paris Bercy, quando ganhou do checo Bohdan Ulihrach, sendo derrotado na rodada seguinte por Sjeng Schalken. Por causa dessa vitória, o tenista brasileiro terá 35 pontos para defender e precisa de uma boa campanha para melhorar sua atual posição no ranking (32º) e terminar o ano entre os 30 primeiros da ATP. Só que não terá vida fácil. Afinal, se Guga vencer seu primeiro jogo, logo a seguir enfrentará um dos grandes especialistas em quadras rápidas, o inglês Tim Henman. Se depender do entusiasmo de Guga, adversários como Henman não o assustarão. O brasileiro chegou a Paris no início da tarde desta sexta-feira e logo depois já estava treinando com o técnico Larri Passos, na quadra do Palais Ominisport de Bercy. Tricampeão de Roland Garros, o brasileiro nem sequer precisou do wild card (convite) para a chave principal do Masters Series. Com as desistências de Richard Krajicek e Wayne Ferreira, ambas nesta sexta-feira, o brasileiro entrou direto na chave.