Guga irá jogar às 19h30 de amanhã Os três melhores tenistas brasileiros da atualidade voltam a jogar nesta quinta-feira na Costa do Sauípe, no torneio disputado em quadra rápida, de US$ 571 mil em premiação. Gustavo Kuerten, 55º do ranking, enfrentará o norte-americano Mashiska Washington, 475º do mundo, que disputou o qualificatório, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Fernando Meligeni, 57º, jogará contra o argentino Gaston Etlis, 181º, que também jogou o quali, e André Sá, 60º, será o adversário do suíço George Bastl, 129º. Guga, Meligeni e Sá são os únidos brasileiros na competição de simples e estão do mesmo lado da chave. Significa que apenas um pode chegar à final da competição. Contra Mashiska Washington, jogador que enfrentará pela primeira vez, Guga falou que terá de entrar solto, mas concentrado. O norte-americano de 27 anos é irmão do ex-jogador Malivai Washington, que abandonou as quadras em 1999 e hoje é comentarista de tênis em uma cadeia de televisão nos Estados Unidos. Mashiska tem 1,80 m e 70 kg faturou ´apenas´ US$ 115.279 na carreira e nunca conquistou um título como profissional. Seu irmão, hoje com 33 anos, chegou a ganhar quatro títulos. "Ele pode se tornar um jogador perigoso. Não tem nada a perder, vai entrar de franco-atirador e eu vou ter de dar o meu melhor para chegar às quartas-de-final. É claro que me sinto favorito, mas não é por isso que vou ganhar o jogo. O jogo a gente ganha na quadra e quando a partida começa nenhum favoritismo importa", disse Guga.