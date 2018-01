Guga já conseguiu subir no ranking Em sua volta ao tênis, depois de ficar quase 7 meses se recuperando da cirurgia no quadril, Gustavo Kuerten foi eliminado na segunda rodada do Torneio de Valência, na semana passada. Mas foi suficiente para o tenista brasileiro subir um pouco no ranking mundial: ganhou duas posições na lista de entradas e está em 86º lugar. Ele, inclusive, já aparece na Corrida dos Campeões, que conta apenas os resultados da temporada - é o 165º colocado, com 3 pontos. A ascensão no ranking motiva Guga ainda mais para o seu segundo desafio nesse recomeço de carreira. Nesta terça-feira, ele estréia no Masters Series de Montecarlo, torneio em que já foi campeão duas vezes. Enfrentará o croata Mario Ancic, em horário ainda indefinido. Como ficou mais de 6 meses sem jogar, Guga é beneficiado com o ?ranking protegido? da ATP, que o coloca na posição que estava quando se contundiu - em 30º lugar. Mas isso serve apenas para que ele entre direto nos torneios, sem precisar disputar o qualifying. Pois, na lista de entradas, fica valendo mesmo é a colocação que ele foi parar quando esteve longe das quadras. Os outros tenistas brasileiros caíram no ranking. Ricardo Mello, o melhor do País, perdeu 8 posições e está em 61º lugar na Corrida dos Campeões. Na mesma lista, Flávio Saretta passou da 129ª para a 132ª colocação. No ranking de entradas, Ricardo Mello perdeu outras 2 posições e é o 56º. Já Saretta conseguiu subir 17 lugares, após o vice-campeonato no Challenger do México - está na 111ª colocação. O líder das duas listas continua sendo, com folga, o suíço Roger Federer.