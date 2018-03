Guga já enfrenta Pavel em Toronto O tenista Gustavo Kuerten já está em quadra para enfrentar o romeno Andrei Pavel na estréia do brasileiro no Masters Series de Toronto. Guga, que na segunda-feira caiu mais uma posição no ranking da ATP (ocupa o 20º lugar), vai enfrentar o adversário pela sétima vez. Nas outras seis anteriores, Pavel foi derrotado. No entanto, esse será o primeiro duelo entre os jogadores em piso de cimento. Se vencer o atual campeão da competição, Guga enfrenta na próxima rodada o russo Marat Safin.