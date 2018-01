Guga já está em Londres e joga exibição Sem querer perder tempo, Gustavo Kuerten chegou a Londres com planos de fazer uma rápida adaptação às quadras de grama, superfície do Torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, competição que Guga não participa desde de 2000. Por isso, nesta quinta-feira mesmo, o tenista brasileiro já treinou no Oaranki Park, dentro do All England Club, e nesta sexta-feira participa de uma exibição no clube Roe Hampton, também no subúrbio de Wimbledon, quando enfrenta o norte-americano Bob Ginepri, às 15 horas local, 11 horas de Brasília. A grama é uma superfície de características traiçoeiras. Quando nova e verde, mantém um quique regular, mas muito baixo. Se o tempo está úmido, a bolinha ainda escorrega o que acentua a velocidade, especialmente do saque. Quando está muito usada, em dias de sol forte, a grama torna-se rara nos lugares em que é mais pisada e com freqüência revela um quique irregular. Por isso, o tenista precisa ter muita habilidade para "consertar" o curso e recolocar a bola em jogo. Por isso, Guga espera ganhar esta habilidade nestes dias em Londres, onde além das peculiaridades da quadra, o tempo chuvoso também não dá muitas oportunidades para treinamentos longos. No Oaranki Park, dentro do All England Club, os tenistas costumam dividir uma quadra em quatro para treinos nestes dias que antecedem o torneio. A estréia de Guga será com o holandês Johan van Lottun, podendo ser tanto na segunda, como na terça-feira. Também Flávio Saretta embarcaria nesta quinta-feira à noite para Londres. Leva boas recordações do torneio. Ano passado estreou com vitória sobre o sueco Thomas Johansson, que tinha sido campeão do Aberto da Austrália. Agora sua estréia será com um britânico de resultados poucos expressivos, mas íntimo das quadras de grama, como Alan Mackin. André Sá, que esteve nas quartas-de-final em Wimbledon ano passado, viajaria de Nottingham direto para Londres.