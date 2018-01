Guga já está empatado com o líder Com a vitória por dois sets a um ( 6/7 (6-8), 6/3 e 6/3) sobre o alemão Tommy Haas, nas oitavas-de-final do Master Series de Montecarlo, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten se igualou em número de pontos ao líder do ranking de Entradas, o russo Marat Safin. Por sua campanha até aqui em Montecarlo, o brasileiro soma 125 pontos e, descontados os 5 do ano passado, chega a 4.270 - o mesmo número do russo. Apesar disso, só será número 1, se vencer o holandês Sjeng Schalken, nas quartas-de-final. Neste caso, o critério de desempate estabelecido pela ATP prevê que se deve levar em conta o desempenho dos tenistas nos quatro últimos torneios do circuito do Grand Slam e, neste caso, Safin leva vantagem. Tem 283 pontos, contra 223 de Guga. Por conta disso, a vitória sobre Schalken é fundamental. Se passar pelo holandês, Guga enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre o argentino Guillermo Coria e o espanhol Alberto Martin.