Guga já está nas quartas-de-final Gustavo Kuerten já está nas quartas-de-final de Roland Garros, em busca de seu quarto título no torneio disputado em Paris. Nesta segunda-feira, nova vitória convicente do tenista brasileiro. Contra o espanhol Feliciano Lopez, Guga venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/4. Guga vem fazendo uma campanha impecável em Roland Garros. Depois da vitória por 3 sets a 2 na estréia, contra o espanhol Nicolas Almagro, ele conseguiu vencer 3 jogos seguintes por 3 a 0, inclusive sobre o atual número 1 do mundo, o suíço Roger Federer. Fato importante para quem se recuperou recentemente de uma contusão muscular, como é o caso do brasileiro, pois diminui o desgaste característico de um torneio de Grand Slam. A definição do próximo adversário de Guga acontece ainda nesta segunda-feira, no jogo entre o russo Marat Safin e o argentino David Nalbandian.