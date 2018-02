Guga já fala em disputar o título Gustavo Kuerten já sonha com a possibilidade de ir mais longe em Indian Wells. Chegou ao torneio com poucas pretensões. Disse que queria aproveitar a competição apenas como uma espécie de preparação para Miami, mas agora, com a classificação para as quartas-de-final, mudou seus objetivos. ?Esta semana está maravilhosa", comemorou Guga. ?Depois do jogo com o Federer poderia ter me dado por satisfeito, mas controlei as emoções, mantive o foco no torneio e agora estou orgulhoso por chegar as quartas-de-final. Os bons resultados acabaram chegando antes do tempo, pois pretendia usar este torneio como uma preparação para Miami e agora posso surpreender e chegar a uma semifinal, que seria a minha melhor campanha este ano." Esta será a primeira vez que Guga vai jogar com Blake, um jogador que o brasileiro admira e diz estar em um bom momento. ?Ele merece estar onde chegou, teve uma vida muito difícil, como li em algumas reportagens e sei também que está jogando muito bem", disse Guga. ?Vai ser, com certeza, um jogo emocionante, diante da torcida americana, enfim, um grande momento." La Bündchen - Guga parece mesmo que gostou da torcida especial da modelo Gisele Bündchen, nas arquibancadas do estádio 2 do torneio de Indian Wells. Depois do jogo até agradeceu a ´força´ e espera vê-la na partida desta sexta-feira também. ?Sempre é legal ter torcida fora do Brasil, ainda mais de uma pessoa especial como ela, famosa e a gente ganha até mais força para lutar em quadra", disse Guga. ?E se ela (Gisele) trouxe sorte, foi pé quente e me ajudou a vencer, espero que esteja no meu próximo jogo."