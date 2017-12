Guga já fala em voltar aos treinos Menos de 20 dias após operar o quadril, Gustavo Kuerten já fala em treinar. "Devo sentir a raquete em duas semanas", disse ele, sexta-feira, em Florianópolis. Ricardo Acioly já não treina Marcelo Rios. Segundo o pai do tenista, ele vem viajando com a família e prefere ficar sem treinador. Acioly vai dedicar-se mais ao cargo de técnico do Brasil na Copa Davis.