Guga já pensa no jogo com Todd Martin A sorte bateu à porta de Gustavo Kuerten em Wimbledon e o levou a segunda rodada do torneio. Guga estava em dificuldades diante do holandês John van Lottum. Havia perdido o primeiro set por 6/2 e, no seguinte, seu adversário ao dar um saque, sentiu uma forte lesão nas costas e abandonou a quadra central do All England Club chorando. A rodada de abertura teve ainda uma surpresa histórica. O australiano Lleyton Hewitt foi eliminado pelo gigante croata Ivo Karlovic, de 2,08 metro. Há 35 anos, desde que o espanhol Manolo Santana perdeu para o norte-americano Charlie Passarelli, um campeão de Wimbledon não perdia na estréia. Para outro brasileiro, Flávio Saretta, o dia esteve perfeito. Jogou bem e superou o britânico Alan Mackin por 3 a 0, parciais de 6/2, 6/4 e 6/2 e na próxima rodada terá pela frente o argentino Agustin Calleri. Amanhã estréia André Sá, quadrifinalista no ano passado, que vai jogar com o argentino Mariano Puerta. Presente - Sem contar vantagens, Guga admitiu que embora estivesse jogando melhor no segundo set, não poderia garantir de que conseguiria virar o jogo e, por isso, tinha que começar a se preparar para enfrentar o norte-americano Todd Martin - venceu o espanhol Fernando Vicente por 3 a 2, parciais de 6/7 (7/4), 6/4, 2/6, 7/6 (8/6) e 6/4 - em jogo que poderá ser programado para esta quarta-feira. "Fiquei até um pouco surpreso com a desistência do van Lottum", contou Guga. "Percebi pelo seu grito que a lesão era grave, mas achei que continuaria na partida. Já estava jogando melhor, no segundo set, me senti um pouco mais à vontade, mas isso não quer dizer que iria virar o jogo e ganhar." Jogando na quadra central de Wimbledon apenas pela segunda vez na carreira, Guga teve um bom começo de partida, mas voltou a ser vítima da irregularidade. Chegou a ter chance de abrir vantagem de 2 games a 0, com van Lottum sacando com 15 a 40 e o brasileiro ainda teve um terceiro break point depois do empate por 40 a 40. Como não aproveitou as boas chances parece ter perdido um pouco do entusiasmo e cedeu o primeiro set, em apenas 28 minutos. A contusão de van Lottum já ganhou caráter de crônica. Em Roland Garros também teve um sério problemas nas costas e ficou por quase dez minutos com as pernas paralisadas. Meio sem jeito, diante da desistência do holandês, Guga tirou a raquete do adversário da bolsa e o esperou para deixar a quadra central. O brasileiro não acenou para a torcida e nem comemorou o resultado, em sinal de respeito. Saretta - Bem mais contente estava Flávio Saretta, que jogou um belo tênis na sua estréia. "Entrei um pouco nervoso na quadra, pois não sabia o que esperar. Não tive muitas chances de treinar na grama, mas estou muito feliz porque tudo deu certo. Espero jogar tão bem no torneio, como fiz no ano passado."