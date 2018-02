Guga já treina para Indian Wells Gustavo Kuerten começou a semana com uma boa notícia: subiu quatro posições no ranking de entradas e outras cinco na Corrida dos Campeões, em que voltou a integrar o grupo dos top 10, depois de ter alcançado a semifinal do ATP de Acapulco. No ranking de entradas, agora com 1230 pontos, Guga é o 24o. colocado e na Corrida, passou a ocupar o 9o. posto, com 79 pontos. Mas, sem se acomodar e já de olho nas próximas competições do circuito mundial, Guga já está treinando com o técnico Larri Passos, para os dois primeiros Masters Series de 2003, Indian Wells e Miami, disputados em quadra rápida. Guga e Larri chegaram hoje à tarde em Santa Catarina, depois de uma longa viagem de volta de Acapulco e tiveram apenas o domingo mesmo de folga, nesta tarde de segunda já estavam batendo bola, na quadra rápida, no estado. "Vamos treinar até quarta-feira aqui e na quinta já estaremos em Indian Wells. Foram duas semanas muito boas para mim (semifinalista em Buenos Aires e Acapulco), consegui enxergar melhor as coisas na quadra, as jogadas que tenho que fazer nos momentos certos, evoluí bastante e ainda fiz uns bons pontinhos no ranking, que vão me ajudar a chegar ao top 10 de novo," disse Guga. O técnico Larri Passos falou que vai enfatizar o trabalho físico nestes dias no Brasil. "Foram semanas muito puxadas, desde a Copa Davis. Saímos da Suécia, do carpete coberto e do frio, tivemos poucos dias para a preparação para Buenos Aires e Acapulco, no saibro e agora tenho poucos dias para preparar o Guga para os Masters Series de quadra rápida, por isso vamos trabalhar forte o físico, principalmente a parte de força," explicou Larri. Guga (Banco do Brasil/Head/Kuat/Motorola/ Olympikus) e Larri viajam na quarta-feira para a Califórnia. Depois do Masters Series de Indian Wells o próximo desafio é também em quadra rápida, o Masters Series de Miami.