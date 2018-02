Guga já treina para torneio em Miami Com sol forte, mas num clima muito mais úmido do que o de Indian Wells, Gustavo Kuerten fez nesta terça-feira o seu primeiro treino de adaptação para a disputa do Masters Series de Key Biscayne, em Miami, torneio que é considerado o quinto maior do planeta, atrás apenas dos quatro do Grand Slams (Austrália, Roland Garros, Wimbeldon e US Open). Além de Guga, outros dois brasileiros estão na chave principal: Fernando Meligeni, que joga com o suíço Michel Kratochvil nesta quarta-feira (a partir das 18h30 no horário de Brasília), e André Sá, que pega um jogador vindo do qualifying. A estréia de Guga em Key Biscayne só deverá acontecer na sexta-feira. Como folga na primeira rodada, ele vai ficar esperando seu adversário do jogo entre o sueco Thomas Enqvist e um tenista vindo do qualifying. Com um tempo maior para preparação e adaptação, o técnico Larri Passos tem esperanças de ter seu pupilo em boas condições para mais este torneio. "O Guga já descansou no avião, agora vamos buscar uma melhor adaptação às condições de Miami", disse o treinador antes de ir para o treino na Grand Stand, em Crandon Park, local do torneio. "O desgaste aqui deve ser por causa da umidade e Guga tem de fazer um reforço muscular." Novidade - A ensolarada Flórida não vai estar quente apenas dentro das quadras nestas próximas duas semanas, mas também fora delas. Nos bastidores, os jogadores programaram um nova reunião na tentativa de criar uma entidade independente da ATP. Liderados pelo sul-africano Wayne Ferreira, eles querem criar a International Mens Tennis Association, que já conta com um bom número de adeptos e poderá ganhar apoio ainda maior em Miami. Em momento tenso para a ATP, o comitê do Grand Slam aproveitou para lançar um comunicado revelando que depois de reunião entre os grandes diretores do tênis internacional, o comitê dar mais apoio aos jogadores, sugerindo até um tempo para maior de férias para recuperação entre uma temporada de outra.