Guga jamais perdeu para Ljubicic O jogo de Guga x Ljubicic será nesta terça-feira na quadra central de Lyon, abrindo a sessão noturna do torneio, às 19h local, 14h de Brasília. Esta será a 5ª vez que o brasileiro enfrenta este adversário. Jamais perdeu, sendo duas vitórias em quadras rápidas (Indianápolis e Sydney - Olimpíada) e outras duas no saibro (Roma e Umag). Ainda assim, o tenista número 1 do mundo adverte para as dificuldades que deverá encontrar nesta partida. "É sempre muito difícil enfrentar um adversário que saca tão forte como o Ljubicic", definiu Guga.