Guga joga às 10 horas deste domingo A partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o espanhol Alex Corretja, na final do Torneio de Roland Garros, tem início previsto para as 10 horas deste domingo, segundo confirmou hoje a organização da competição. Guga busca o seu terceiro título em Paris e o retrospecto é amplamente favorável ao brasileiro. Das seis vezes que se enfrentaram, Guga venceu quatro, justamente as últimas partidas. Esta será a segunda final de Alex Corretja em Roland Garros. Em 98, ele decidiu o título diante do compatriota Carlos Moya e perdeu.