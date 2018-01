Guga joga às 11h contra Nicolas Kiefer Mais solto e confiante em seu jogo, Gustavo Kuerten inicia novo desafio para provar que está recuperado da cirurgia no quadril e assim voltar a conquistar títulos importantes no circuito mundial de tênis. Nesta terça-feira, em partida prevista para as 11h (horário de Brasília), o tenista brasileiro estréia no Masters Series de Hamburgo contra o alemão Nicolas Kiefer. Outro brasileiro a fazer sua estréia é Fernando Meligeni diante do espanhol David Sanchez. Em entrevista ao site da ATP, nesta segunda-feira, o tenista brasileiro reclamou um pouco das baixas temperaturas na cidade alemã, mas garantiu que o frio não será adversário para ele na competição. ?Até mesmo porque depois de começado o jogo não sinto mais nada?, revelou. Guga admitiu não estar em sua melhor forma e ressaltou que sua participação no torneio é importante para volta à boa fase. ?Honestamente não acho que sairei daqui com o título. Este torneio ainda faz parte do meu retorno para adquirir ritmo, mas só daqui dois meses, talvez, estarei jogando o meu melhor tênis?.