Guga joga às 15h desta terça-feira Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira no Masters Series de Toronto, no Canadá, que distribui quase US$ 3 milhões em prêmios. O jogo do tenista brasileiro contra o romeno Andrei Pavel, número 17 do ranking mundial, deve começar por volta das 15 horas (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. Guga entra pressionado no Masters Series de Toronto: precisa chegar pelo menos à terceira rodada para não cair ainda mais no ranking. Na lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP, ele perdeu mais uma posição no ranking de entradas e apareceu em 20º lugar. Contra Pavel, o brasileiro venceu nas seis vezes em que eles se enfrentaram.