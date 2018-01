Guga joga às 18hs desta quarta A estréia de Gustavo Kuerten no ATP Tour de Acapulco será às 15 horas, horário local, 18 horas de Brasília, diante do espanhol Felix Mantilla, número 112 do ranking mundial. Guga também jogará na chave de duplas, nesta noite. Ao lado do norte-americano Don Johnson enfrentará a dupla formada pelo espanhol Tomas Carbonell e o argentino Lucas Arnold.