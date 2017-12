Guga joga às 20 horas desta sexta O jogo entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o russo Yevgeny Kafelnikov, que vale vaga nas semifinais do Masters Series de Cincinnati, será às 20 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira. Este duelo é um dos mais ricos e cheios de emoção do tênis atual. Praticamente todas as partidas entre os dois foram marcantes e com disputas sensacionais. Para Guga, pelo menos três jogos são memoráveis e históricos, rotulados por uma feliz coincidência. Por três vezes, o brasileiro cruzou com o russo nas quartas-de-final de Roland Garros. Foi em 1997, 2000 e 2001, os mesmos anos em que ele conquistou o título do torneio francês. Outra destas boas lembranças veio no Masters Cup de Lisboa, quando Guga venceu Kafelnikov e terminou o torneio como campeão do mundo e número 1 do ranking. Mas, Guga não levou vantagem em todas. Na Olimpíada de Sydney, no ano passado, Yevgeny Kafelnikov, também nas quartas-de-final, acabou com o sonho brasileiro de medalha de ouro no tênis, ao vencer por 6/4 e 7/5. Até agora, os dois tenistas já se encontraram nove vezes. A vantagem é do brasileiro, que ganhou 6 e perdeu apenas 3. Veja o histórico do duelo: Roland Garros 2001 - Guga 6/1, 3/6, 7/6 e 6/4; Lisboa 2000 - Guga 6/3 e 6/4; Sydney 2000 - Kafelnikov 6/4 e 7/5; Roland Garros 2000 - Guga 6/3, 3/6, 4/6, 6/4 e 6/2; Roma 99 - Guga 7/5 e 6/1; Indian Wells 99 - Guga 0/6, 7/6 e 6/3; New Haven 98 - Kafelnikov 6/4 e 6/4; Roland Garros 97 - Guga 6/2, 5/7, 7/6, 6/0 e 6/4; Stuttgart 96 - Kafelnikov 6/1 e 6/4.