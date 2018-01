Guga joga às 20 horas nesta quinta-feira O jogo de Gustavo Kuerten diante do austríaco Werner Eschauer, que vale uma vaga nas quartas-de-final do Brasil Open, está programado para começar às 20 horas desta quinta-feira, com transmissão ao vivo da SporTV e do Canal 21. Na estréia na Costa do Sauípe, o brasileiro foi bem e derrotou o sueco Magnus Norman por 2 sets a 0. Também pela segunda rodada, nesta quinta-feira, jogam dois brasileiros. Flávio Saretta enfrenta o paraguaio Ramon Delgado a partir das 18 horas. Outro que estará em ação é Ricardo Mello, que jogará contra o argentino Juan Ignacio Chela.