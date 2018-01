Guga joga bem e vence 1º set Gustavo Kuerten começou bem a disputa do título do Masters Series de Montecarlo, diante do marroquino Hicham Arazi. Com uma boa atuação, apesar do nervosismo inicial, Guga venceu o primeiro set por 6/3, numa série com várias quebras de serviço. Guga foi quem obteve a primeira vantagem ao quebrar o serviço de Arazi para fazer 4 a 2. Curiosamente, logo depois cedeu o seu saque, permitindo o 4 a 3, mas, novamente, conseguiu uma quebra para sacar por 5 a 3 até fechar a série a seu favor. Neste primeiro set, Guga teve 50% de aproveitamento de primeiro serviço, aplicou dois aces e já mostrou que vai, mas uma vez, buscar a rede para definir os pontos, em 11 oportunidades ganhou seis em voleios junto à rede.