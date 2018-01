Guga joga bem e vence 1º set O tenista brasileiro Gustavo Kuerten começou muito bem sua partida contra o espanhol Tommy Robredo, pela segunda rodada do US Open. Numa série muito equilibrado, Guga venceu com parcial de 7/5, com apenas uma quebra de serviço - imposta justamente por Guga no 12º game. O segundo set já está em andamento e Guga começou sacando.