Guga joga bem e vence o 1º set O tenista brasileiro Gustavo Kuerten não teve problemas no primeiro set da partida contra o argentino Guillermo Cañas, na final do Torneio de Stuttgart. Jogando tranquilo, com confiança, o brasileiro fechou a primeira série em 6/3, em 32 minutos. O set começou equilibrado, até que no sexto game, Guga quebrou o serviço do argentino. A partir daí, administrou a vantagem e fechou sem ser pressionado. O segundo set - de cinco previstos para esta partida - já está em andamento.