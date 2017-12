Guga joga bem e vence o 1º set Gustavo Kuerten começou muito bem a partida contra o russo Marat Safin, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Lyon, na França. Jogando com confiança, Guga venceu por primeiro set por 7/5, com apenas uma quebra de serviço, no 12º. Este primeiro set de jogo confirmou o grande equilíbrio do confronto Guga x Safin. Nas seis vezes em que os dois tenistas se enfrentaram, houve três vitórias para cada lado. Nestas seis partidas, seis sets foram decididas em tiebreaks. O vencedor desta partida vai enfrentar o ganhador do confronto entre os franceses Sebastien Grosjean e Arnaud Clement, que acontece ainda nesta sexta.