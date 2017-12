Guga joga bem e vence o 1º set Confiante, com um tênis consistente, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten venceu por 6/4 o primeiro set da partida contra o suíço Roger Federer, válida pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros. Guga jogou muito bem. Conseguiu uma quebra de serviço a mais no terceiro game e abriu uma vantagem que o suíço, número 1 do mundo, não alcançou. A série foi muito equilibrada e teve 42 minutos de duração. O segundo set já está em andamento. Federer começa sacando. O vencedor desse jogo vai enfrentar o ganhador do confronto entre o espanhol Feliciano López e o coreano Hyung-Taik.