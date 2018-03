Guga joga bem e vence o 1º set: 6/1 Jogando com muita confiança, o tenista Gustavo Kuerten não teve problemas e venceu o primeiro set da partida contra o marroquino Hicham Arazi, válida pela segunda rodada do torneio de Roland Garros. Com duas quebras de serviço, Guga fechou a série com facilidade em 6/1, em cerca de meia hora. O vencedor desta partida vai enfrentar o ganhador do confronto entre o argentino Gaston Gaudio e o francês Olivier Mutis, que também está previsto para esta quinta-feira.