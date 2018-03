Guga joga bem e vence o primeiro set O brasileiro Gustavo Kuerten começou muito bem a partida contra o espanhol Alex Corretja, válida pelas quartas-de-final do Master Series de Roma. Guga fechou o primeiro set com surpreendente tranquilidade em 6/2. O jogo - que prometia ser equilibrado, não foi assim nesta primeira série. Guga quebrou o serviço de Corretja logo no primeiro game e repetiu a dose no sétimo, abriando 5 a 2. No oitavo game, sacou para fechar. O segundo set já está em andamento. O vencedor deste jogo vai enfrentar o sueco Andreas Vinciguerra na semifinal.