Guga joga bem e vence o primeiro set Com um jogo consistente, Gustavo Kuerten não teve problema e venceu o primeiro set da partida contra o paraguaio Ramon Delgado por 6/4. A partida é válida pelas semifinais do Brasil Open, torneio que está sendo realizado na Costa do Sauípe, na Bahia. O segundo set já está em andamento. O vencedor deste jogo vai enfrentar o argentino Guillermo Coria, que venceu o norte-americano Cecil Mamiit.