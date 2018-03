Guga joga bem e vence o primeiro set Gustavo Kuerten começou muito bem sua participação no Masters Series de Hamburgo. O brasileiro venceu o primeiro set da partida contra o argentino Juan Ignácio Chela, na estréia dos dois no torneio, por 6/2. Guga começou o jogo com muita confiança e quebrou o serviço do argentino logo no primeiro game. Guga manteve o domínio e voltou a quebrar o saque de Chela no sétimo game, fechando a série com facilidade, em 30 minutos de jogo. O segundo set já está em andamento e se Guga vencer de novo garante vaga segunda rodada.