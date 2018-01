Guga joga com Zabaleta na semifinal O adversário de Gustavo Kuerten na semifinal do Torneio de Acapulco, a ser disputada nesta sexta-feira, será Mariano Zabaleta. O tenista argentino derrotou o peruano Ivan Miranda por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Enquanto isso, Guga passou pelo chileno Fernando González, que abandonou o jogo contundido. No único confronto que teve com Zabaleta, Guga venceu. Foi no início deste ano, no Torneio de Auckland, em que o brasileiro conquistou o título. "O Zabaleta é um jogador mais experiente que o (Ivan) Miranda e deve complicar bastante", disse Guga. "Mas não tenho como dizer que não estou feliz. Afinal, as coisas parecem estar começando a cair para o meu lado e isso é importante numa semifinal." Guga confessou que teve um início de semana bastante difícil "Tomei vários sustos, especialmente no primeiro jogo contra o Coutelot, em que tive de salvar três match points", lembrou. "Agora, tudo parece estar ficando mais fácil e vou até poder descansar um pouco mais para as semifinais, pois nem precisei jogar muito com o González."