Guga joga em dezembro na Argentina Sem jogar desde a disputa da Copa Davis no final de setembro, Gustavo Kuerten já definiu sua volta às quadras. Será em dezembro, entre os dias 15 e 18, quando participará da Copa Argentina, em Buenos Aires. O torneio não conta pontos para o ranking da ATP, é apenas uma exibição com a presença dos 11 melhores tenistas argentinos do momento e brasileiro entrará como ?convidado de luxo?. Apesar de não valer muita coisa, a Copa Argentina será um belo teste para Guga, que ainda luta para recuperar sua melhor forma depois das duas cirurgias no quadril. Afinal, estarão em quadra jogadores como Guillermo Coria (7º colocado no ranking mundial), David Nalbandian (9º), Mariano Puerta (10º) e Gaston Gaudio (11º). Esta é a terceira edição da Copa Argentina e Guga será o único tenista de outro país que participará da disputa. Mas ele tem motivos para ser o ?convidado de luxo? da organização do torneio. Além de ter treinador e preparador físico argentinos, Hernan Gumy e Fernando Cao, respectivamente, Guga é ídolo da torcida argentina. Em 2001, por exemplo, quando conquistou o título do ATP Tour de Buenos Aires, diante de um argentino, José Acasuso, o brasileiro recebeu até mais apoio do público do que o jogador local. ?É uma honra receber este convite", disse Guga, através de comunicado de sua assessoria de imprensa. "Sempre que jogo na Argentina sou muito bem recebido." Mesmo suspensos por doping, Guillermo Cañas e Mariano Puerta disputam a Copa Argentina. Além deles, os outros 10 inscritos são Guga, Coria, Nalbandian, Gaudio, Mariano Zabaleta, Agustin Calleri, Franco Squillari, Juan Martin Del Potro, Juan Ignacio Chela e Jose Acasuso.