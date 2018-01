Guga joga em Paris de olho em Fininho Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni poderão se enfrentar na terceira rodada do Aberto da França. Basta que os dois vençam nesta quarta-feira, caso a chuva deixe que os jogos se realizem em Paris, nas quadras de Roland Garros. Guga enfrenta o italiano Davide Sanguinetti, enquanto Fininho terá pela frente o chileno Fernando Gonzalez, 41º do mundo. Os dois melhores jogadores do Brasil não comentaram nesta terça-feira a possibilidade de um confronto. Em cinco jogos entre eles, Guga venceu todos. As cinco disputas foram em quadra de saibro: Campinas, Estoril, Stuttgart, Monte Carlo e Acapulco. Guga preferiu analisar o próximo adversário, que venceu no Masters Series de Roma. "Espero continuar aperfeiçoando meu jogo"?, disse o brasileiro, número 7 do mundo. Sanguinetti é o 50º no ranking mundial. "Gosto de atuar aqui." Meligeni garantiu nesta terça-feira sua vaga na segunda rodada, ao derrotar o francês Nicolas Escude por 3 sets a 1. As parciais foram de 6/4, 6/2, 0/6 e 6/4. A partida, iniciada na segunda-feira, foi transferida para hoje por causa da chuva. Este foi o mesmo motivo para a suspensão do jogo entre Flávio Saretta e o austríaco Olivier Marach, que será retomado somente na tarde desta quarta-feira. O brasileiro vencia o jogo por 2 sets 1, com parciais de 6-2, 6-2 e 4-6, e tinha o terceiro set a seu favor (5-4), faltando apenas um game para a vitória quando teve o jogo interrompido. Na próxima rodada, o vencedor deste jogo vai enfrentar um argentino, que pode ser David Nalbandian ou Agustín Calleri. Principais resultados da rodada desta terça-feira: Monica Seles (EUA) 2 x 1 Angeles Montolio (ESP); Juan Carlos Ferrero (ESP) 3 x 0 Jean-Rene Lisnard (FRA); Yevgeny Kafelnikov (RUS) 3 x 2 Tomas Behrend (ALE); Hicham Arazi (MAR) 3 x 0 Roger Federer (SUI) e Tim Henman (GBR) 3 x 0 Galo Blanco (ESP).