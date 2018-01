Guga joga mal e perde o 1º set Gustavo Kuerten começou mal a partida contra o holandês Sjeng Schalken, válida pelas oitavas-de-final do US Open. O brasileiro acabou perdendo o primeiro set por 6/3. Guga começou a partida desconcentrado e teve o serviço quebrado logo no início. Com isso, o holandês ganhou confiança nos games seguintes e conseguiu fechar a série até com certa facilidade. O segundo set da partida já está em andamento.