Guga joga mal e perde o primeiro set Gustavo Kuerten não começou bem sua participação no Masters Series de Roma e perdeu o primeiro set da partida contra o argentino Gaston Gaudio. O jogo começou equilibrado, mas no sexto game, Gaudio quebrou o serviço do brasileiro, abrindo 4 a 2 de vantagem. Com uma quebra na frente, o argentino administrou o jogo e fechou a série em 6/3, em 28 minutos. O segundo set já está em andamento e Guga precisa vencer para seguir na partida. RESULTADO - No duelo de espanhóis, também pela primeira rodada, Alex Corretja eliminou Albert Portas. Corretja venceu de virada, por dois sets a um, com parciais de 3-6, 6-2 e 6-2.