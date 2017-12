Guga joga mal e perde segundo set A exemplo do que ocorreu no primeiro set, quando perdeu por 6/4, Gustavo Kuerten voltou a jogar mal e perdeu também o segundo (7/5) da partida contra o espanhol Albert Costa, válida pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros. Guga precisa vencer o terceiro set de qualquer maneira. Se perder, estará eliminado. O terceiro set já está em andamento. O vencedor desta partida vai enfrentar o ganhador do confronto entre o argentino Guillermo Cañas e o australiano Lleyton Hewitt, que se enfrentam neste momento. O argentino vai vencendo por dois sets a um.